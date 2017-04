Auto prallt gegen Baumgruppe: Zwei Menschen getötet

Krumbach (dpa/lby) – Bei einem Autounfall im schwäbischen Krumbach (Landkreis Günzburg) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 38-jährige Fahrer kam am Montagabend in einem Waldstück in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto rutschte an der Leitplanke entlang und prallte gegen eine Baumgruppe. Bei dem heftigen Aufprall starben der Fahrer und sein 25 Jahre alter Beifahrer noch an der Unfallstelle. Sie mussten mit einer Fahrzeugschere aus dem Auto geborgen werden. Die Ursache für den Unfall war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit.