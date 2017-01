Auto stürzt Hang hinunter: drei Personen schwer verletzt

Wohnhausbrand in Altenkunstadt: sechs Bewohner teils schwer verletzt

Tödlicher Unfall: 59-jähriger Mann wird bei Reparaturarbeiten in Stromturbine gezogen

Tragischer Arbeitsunfall in Warmensteinach im Landkreis Bayreuth: Ein 59-jähriger Mann hatte in seiner Werkstatt an einer Stromturbine (…)