Auto stürzt in Rückhaltebecken: ein Toter, zwei Verletzte

Bad Säckingen (dpa) – Nach seiner tödlichen Irrfahrt in der Fußgängerzone in Bad Säckingen muss der heute 85-jährige Autofahrer (…)

Fahrt in Menschenmenge: Rentner erhält Bewährungsstrafe

Düsseldorf (dpa) – Eine Zeugin, die in einen Streit nach einem Verkehrsunfall eingreifen wollte, ist von Angehörigen des fünf (…)

Zeugin will schlichten und wird krankenhausreif geprügelt

Unwetter vor allem in Bayern und Thüringen

Stadtroda (dpa) – Heftige Unwetter haben am Freitag in erster Linie Teile Bayerns und Thüringens heimgesucht. Am Freitagabend (…)