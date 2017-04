Einfach nicht zurückgebracht hat ein 29-Jähriger einen BMW, den er sich in Oberbayern für eine Probefahrt ausgeliehen hat. Bei Gattendorf im Landkreis Hof hat die Polizei den jungen Mann am Wochenende auf einem Autobahnparkplatz gestoppt. Er hat gar keinen Führerschein, das ist das eine. Seine Liste an Straftaten hat er gleich noch erweitert, indem er an dem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht und es nicht wieder abgegeben hat. Jetzt ermittelt die Kripo Hof gegen den 29-Jährigen.