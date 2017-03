Autodieb auf der Flucht

Selb (dpa/lby) – Die Polizei in Oberfranken fahndet nach einem Autodieb. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann flüchtete am Dienstagmorgen aus einem gestohlenen Wagen, der von Beamten in Selb (Landkreis Wunsiedel) gestoppt und überprüft wurde. Der Tatverdächtige rannte in einen Wald. Mit zahlreichen Beamten, Spürhunden und einem Hubschrauber suchte die Polizei nach ihm.

Zwei andere Autodiebe konnte die Polizei zur selben Zeit in der Nähe festnehmen. Sie saßen in zwei gestohlenen Fahrzeugen. Ob zwischen den drei Fällen ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar, wie die Beamten mitteilten.