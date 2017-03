Autodieb geschnappt: Geflüchteter Täter lief bei Selb auf den Bahnschienen

Der Autodieb, nach dem die Polizei im Großraum Selb seit gestern fahndet, ist geschnappt. Einer Streife des Zoll ist der Mann gestern Abend aufgefallen, der an einer Bahnschiene entlang gelaufen war. Die genaueren Umstände sind noch nicht klar, auch nicht die Identität des Mannes. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich um den flüchtigen Autodieb handelt.

Mit zwei polnischen Komplizen hatte der Mann gestern frühmorgens gestohlene Autos nach Tschechien fahren wollen. Die beiden Komplizen hat man geschnappt, der dritte Mann hatte seinen gestohlenen Wagen in einer Wiese festgefahren und konnte in einen Wald flüchten.