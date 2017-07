Autodiebe unterwegs: Skoda in Tettau gestohlen

Schon wieder haben Autodiebe zugeschlagen. Diesmal in Tettau im Landkreis Kronach. Wie die Polizei mitteilt, wurde dort am Dienstag, 4. Juli, ein Skoda gestohlen. Das Ganze ist zwischen 13:15 und 21:45 Uhr passiert – auf einem Firmenparkplatz am Glashüttenplatz. Vermutlich war der Schlüssel schon im April gestohlen worden. Seitdem war die Eigentümerin nämlich mit dem Zweitschlüssel unterwegs, weil sie den Erstschlüssel vermeintlich verloren hatte. Bei dem Auto handelt es sich um einen gelben Skoda Fabia. Er hat eine auffällige Delle am linken vorderen Kotflügel. Das amtliche Kennzeichen ist „KC – FS 44“. Die Kripo Coburg bittet um Zeugenhinweise an die Nummer 09561 – 6450