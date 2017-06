Kulmain (dpa/lby) – Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Zunächst geriet der Pkw-Fahrer in Höhe Kulmain (Landkreis Tirschenreuth) auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr er am Mittwoch frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht.