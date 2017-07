Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Tutzing (dpa/lby) – Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Tutzing (Landkreis Starnberg) ist ein 42 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann aus München war nach Polizeiangaben vom Montag im Ortsteil Obertraubing auf der Bundesstraße 2 unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur der von einem 21-Jährigen gesteuerte Wagen entgegenkam. Das Auto des Opfers wurde 30 Meter in eine Wiese geschleudert, der Fahrer eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Murnauer Unfallklinikum. Warum der junge Mann am späten Sonntagnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten war, blieb zunächst ungeklärt.