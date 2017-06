Schönberg (dpa/lby) – Der Zusammenstoß mit einem Lastwagen hat einen Autofahrer in Niederbayern das Leben gekostet. Der 33-Jährige war am Freitag nach Polizeiangaben in Schönberg (Landkreis Freyung-Grafenau) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und gegen den 40-Tonner gekracht. Der Mann starb an Ort und Stelle. Der Lkw-Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.