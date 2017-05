Neunburg v. Wald (dpa/lby) – Eine 46-jährige Autofahrerin ist nahe Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die nicht angeschnallte Frau kam am Mittwochabend in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.