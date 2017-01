Autofahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Biessenhofen (dpa/lby) – Eine Autofahrerin ist am Dienstag im Ostallgäu bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen tödlich verunglückt. Die 70-Jährige war in der Nähe von Biessenhofen auf der Bundesstraße 16 in Richtung Marktoberdorf unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, geriet sie aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Laster zusammen. Rettungskräfte befreiten die Frau aus ihrem Fahrzeug, doch sie starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Fahrer und Beifahrer des Lastwagens blieben bei dem Unfall unverletzt.