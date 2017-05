Autofreier Sonntag im Weißmaintal: Anmeldungen für geführte Radtouren ab jetzt möglich

Wenn tausende Radler, Inline-Skater und Spaziergänger im Weißmaintal unterwegs sind, dann ist Autofreier Sonntag. Heuer findet er am Sonntag, den 21. Mai, statt. Die Straße zwischen Kauerndorf über Ködnitz bis zum Trebgaster Badesee ist gesperrt; dort bieten viele Gruppen und Vereine tolle Aktionen an.

Außerdem laden mehrere Vereine zu einer gemeinsamen Radtour mit dem Ziel Trebgast ein. Dafür können Sie sich ab sofort anmelden. Hier die Angebote im Einzelnen:

Der RSC Leuchau, Kulmbach, bietet eine ca. 35 km lange Tour über Kulmbach, Untersteinach ins Weißmaintal an. Abfahrt ist um 9.30 Uhr, Treffpunkt Dorfplatz Leuchau, Tourenleiter ist Joachim Angermann, Anmeldung unter 0151- 25990542.

Die Radtour des ADFC Bayreuth ist 70 km lang, startet um 10.00 Uhr am Neuen Rathaus in Bayreuth, Luitpoldplatz 13, und verläuft über den Trebgaster Badesee nach Kauerndorf. Tourenleiter ist Stefan Steurer, Tel. 0921-16498987, die Rückfahrt erfolgt über Kulmbach nach Bayreuth.

Der ADFC Bayreuth ist zusätzlich mit einem Infostand am Parkplatz des Trebgaster Badesee vertreten und bietet eine umfangreiche Beratung rund um den Radurlaub mit zahlreichen Fahrradkarten und Führern an.

Der ADFC Hof führt 2 Touren. Die Radtour 1 startet um 9.00 Uhr am Kugelbrunnen in Hof, die 58 km lange Strecke führt von Hof über Schwarzenbach, Sparneck, Stammbach und Wirsberg nach Trebgast. Die Radtour 2 startet ebenfalls um 9.00 Uhr am Kugelbrunnen in Hof, die 64 km lange Strecke führt von Hof über Hallerstein, großer Waldstein, Gefrees, Bad Berneck und Himmelkron nach Trebgast. Ansprechpartner für beide Touren ist Jörg Ogrowsky, er nimmt Anmeldungen unter der Tel.-Nr. 09281-93142 entgegen, die Rückfahrt ist für beide Touren mit der Bahn ab Kulmbach geplant.

Die OG Goldkronach des Bundes Naturschutz bietet ebenfalls eine geführte Radtour ins autofreie Weißmaintal an, Start ist um 11:00 Uhr am Marktplatz von Goldkronach. DieTourenleiterin Martina Neubauer ist telefonisch unter der 09273-8263 zu erreichen, die Rückfahrt erfolgt nach Vereinbarung.

Die ADFC Präsenz Kulmbach organisiert um 16.00 Uhr eine 12 km lange Strecke von Trebgast über Schlömen nach Himmelkron. Treffpunkt ist am Infostand des ADFC Bayreuth am Trebgaster Badesee, Tourenleiter ist Jürgen Tesarczyk,

Tel. 0176-30103855

Um dem ambitionierten Hobbyradler die Schönheiten des Weißmaintals abseits der gesperrten Straße näherzubringen, bieten die MuhMuh´s (Hobbyradler aus Neuenmarkt) zum 5. Autofreien Sonntag, am 21. Mai 2017 wieder geführte Mountainbike-Touren an. Treffpunkt ist am Eingang zum Trebgaster Badesee um 10.00 Uhr. Je nach Tour sind ca. 14 bis 20 Kilometer Strecke und ca. 270 bis 400 Höhenmeter zu bewältigen. Alle Touren belohnen mit herrlichen Ausblicken ins wunderschöne Weißmaintal. Das Streckenprofil ist Mountainbike typisch, teilweise knackige Steigungen, abschnittsweise langgezogene Anstiege, Forst- und Wanderwege mit Wurzeln und Schotter und für alle Teilnehmer geeignete Abfahrten. Zur eigenen Sicherheit besteht für alle Strecken Helmpflicht, des Weiteren sollten die Mountainbikes in technisch einwandfreiem Zustand sein. Die Tourenguides sind an den schwarz-weiß gefleckten Trikots zu erkennen. Anmeldungen nimmt Herr Kolb von den Hobbyradlern MuhMuh unter der Handy-Nr. 01608559854 gerne an!