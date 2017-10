Ein bisschen Bargeld, einige CDs und einen USB-Stick. Das ist die magere Beute, für die unbekannte Täter in der Macht zum Samstag in Bayreuth drei Autos aufgebrochen haben. Hinweise auf die Autoknacker gibt es bisher nicht. Unterwegs waren sie im Stadtteil Grüner Baum. Hinweise bitte an die Polizei in Bayreuth.