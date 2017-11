Autoknacker vor Gericht: Kronzeuge aus Tschechien zugeschaltet

Am Coburger Landgericht ist gestern der Prozess gegen eine Bande von Autodieben fortgesetzt worden. Per Videoschaltung wurde ein in Tschechien inhaftierter Zeuge befragt. Von seiner Aussage erhoffte sich das Gericht Hinweise auf die Arbeitsweise der Bande. Das Gericht muss jedem einzelnen Angeklagten Taten und Tatorte nachweisen.

Der zugeschaltete Zeuge hat gestern vor allem den Kopf der Bande schwer belastet, der versucht habe, seine Aussage zu beeinflussen.

Rund 100 Autos haben die Angeklagten wohl innerhalb mehrerer Jahre unter anderem in Oberfranken geklaut, nach Tschechien verschoben und weiterverkauft. Der Prozess wird heute fortgesetzt.