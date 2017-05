Der Automobilzulieferer Dr. Schneider aus Kronach-Neuses legt weiter zu. Der Umsatz ist im vergangenen Jahr leicht, auf rund 500 Millionen Euro, gestiegen. Daher will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. In diesem Jahr will Dr. Schneider etwa 60 Millionen Euro investieren, auch in ein neues Verwaltungszentrum am Standort Neuses. Hier beschäftigt das Unternehmen rund 1400 Menschen, davon 140 Azubis.