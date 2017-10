Autos für einen guten Zweck: VR-Bank übergibt nagelneue VW-Ups an Diakonievereine und Caritas

Das ist ein Tag zum Feiern für den Diakonieverein in Neuenmarkt-Trebgast-Wirsberg- Harsdorf. Denn heute hat der Verein ein Auto bekommen – einfach so. Kostenfrei aber nicht umsonst. Die Diakonie kann ein zusätzliches Auto gut gebrauchen um die Menschen in ihrem Einzugskreis zu versorgen. Die VR-Bank Oberfranken Mitte hat vier nagelneue VW-UP in ihrer Garage, die sie neben der Diakonie in Trebgast und Neuenmarkt auch der Kulmbacher Geschwister-Gummi-Stiftung, der Caritas in Kronach und der Diakonie in Ludwigstadt zur Verfügung stellt. Die neuen VR-Mobile sind immerhin jeweils rund 12.000 Euro wert. Die VR-Bank will damit das Bürgerengagement unterstützen und Hilfe für jene ermöglichen, die auf Unterstützung angewiesen sind, heißt es seitens der Bank.