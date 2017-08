Kemnath (dpa/lby) – Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallten die Wagen eines 61-Jährigen und einer 33-jährigen Frau am Montagabend in einer Kurve zusammen. Die beiden Fahrer und ihre drei Begleiter wurden leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige sei mit seinem Auto wohl in den Gegenverkehr geraten, hieß es zur Unfallursache.