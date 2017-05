Soyen/Triefenstein/Zwiesel (dpa/lby) – An mehreren Orten Bayerns haben am Freitag und Samstag Gebäude gebrannt. So ist in einem (…)

Brand in Asylbewerberunterkunft verursacht hohen Schaden

Neuburg an der Donau (dpa/lby) – Ein Zimmerbrand in einer Asylbewerberunterkunft in Neuburg an der Donau hat am frühen (…)