Die Bayreuther Polizei sucht nach Unbekannten, die an mehreren Autos im Bayreuther Stadtgebiet den Lack zerkratzt haben. In der Nacht zu Dienstag haben sie so Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro angerichtet. Die Autos: ein 3er BMW in der Moltkestraße, ein VW Golf in der Kulmbacher Straße und ein Mercedes in der Danziger Straße in Laineck. Wer in der Nacht zu Dienstag im Bereich der beschädigten Fahrzeuge irgendetwas Verdächtiges bemerkt hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.