Autowaschanlagen-Hersteller Washtec verdient gut

Augsburg (dpa) – Der Wunsch nach einem blitzsauberen Wagen ist nicht nur bei deutschen Autofahrern groß: Der Waschanlagen-Hersteller Washtec hat 2016 dank eines weltweit anziehenden Geschäfts deutlich mehr verdient. Der Konzerngewinn stieg um etwa ein Viertel auf 30,6 Millionen Euro, teilte das Augsburger Unternehmen am Mittwoch mit. Auf dieser Basis plant Washtec nun weitere Zuwächse – sowohl beim Ergebnis als auch beim Umsatz, wo die Firma im laufenden Geschäftsjahr an der 400-Millionen-Euro-Schwelle kratzen will.

Im vorigen Jahr hatten die Erlöse schon um knapp ein Zehntel auf rund 372 Millionen Euro zugelegt. Nun werde ein Plus von «deutlich über sechs Prozent» angepeilt, hieß es bei Washtec. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen weltweit rund 35 000 Anlagen installiert, in denen täglich mehr als zwei Millionen Fahrzeuge gewaschen werden. Washtec verdient auch nach dem Bau einer neuen Anlage am Verkauf von Waschchemie. Die Mitarbeiterzahl stieg 2016 auf rund 1770.