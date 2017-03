Autozulieferer Schaeffler legt Bilanz für 2016 vor

Frankfurt am Main/Herzogenaurach (dpa/lby) – Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will heute seine endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2016 vorlegen und zugleich einen Ausblick auf 2017 geben. Wie das Unternehmen bereits im Januar angekündigt hatte, will es seinen Umsatz im laufenden Jahr um vier bis fünf Prozent auf bis zu 13,96 Milliarden Euro ausbauen.

Der Spezialist für Kugellager und Getriebeteile will sich künftig stärker als Zulieferer für Elektroautos profilieren. Erst im Dezember 2016 hatte Schaeffler zu diesem Zweck den Starnberger Elektromotorenhersteller Compact Dynamics erworben.

Im Jahr 2016 hatte das Unternehmen nach den im Januar veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen seinen währungsbereinigten Umsatz um 3,4 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro steigern können. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 1,7 Milliarden Euro um 1,4 Prozent über dem Niveau von 2015. Haupttreiber war wie schon in der Vergangenheit die Autosparte.