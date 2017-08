Babyboom in Oberfranken: Kulmbach liegt mit 12 Prozent Steigerung mit an der Spitze

Die Oberfranken halten sich richtig ran, um dem demografischen Wandel zu trotzen. Fachleute sprechen von einem regelrechten Babyboom. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind in der Region fast 4.500 Babys geboren worden, vier Prozent mehr als in anderen Jahren. Das hat das Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken mit Sitz in Kronach herausgefunden. Seit 2015 steigen die Zahlen.

Ganz vorne liegt Hof mit 15 Prozent mehr Geburten im ersten Halbjahr 2017, dann kommt Kulmbach mit einem Plus von 12 Prozent. Bayreuth und Coburg haben ebenfalls mehr Geburten zu verzeichnen, rund vier Prozent. Nur in Kronach zählt man einen Rückgang um sieben Prozent bei den Geburten.