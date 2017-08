In Bad Berneck haben letzte Nacht Autodiebe zugeschlagen. Sie klauten einen schwarzen Audi Kombi mit den Kennzeichen „BT-JD 1709“ und einen ebenfalls schwarzen Audi A6 Avant mit den Kennzeichen „BT-T 1968“. Die Autos standen in einem Carport in der Ludwig-Tieck-Straße und in der Alexander-von-Humboldt-Straße in einem Hof. Wer dort etwas Verdächtiges bemerkt hat wird gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.