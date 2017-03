„Bad Staffelstein leuchtet“: Lichtinstallationen ab dem 7. April

Ganz nach dem Vorbild von „Kronach leuchtet“ soll heuer Bad Staffelstein zum ersten Mal in einem ganz neuen Licht erstrahlen; und zwar mit dem Lichtevent „Bad Staffelstein leuchtet“ ab dem 7. April in der Altstadt. Lichtinstallationen von Studenten und Dozenten der Hochschule Coburg rücken die historischen Gebäude in das richtige Licht. Das Event dauert zehn Tage. Dabei werden an vier Tagen auch geführte Rundgänge durch die beleuchtete Innenstadt angeboten.

(Führungen jeweils ab 21 Uhr am 7. April, 9. April, 12. April und 17. April.)