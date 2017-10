Badengehen am Tag des Ehremates: Mit der Karte gibts freien Eintritt

Wer ehrenamtlich tätig ist, leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Ein Dankeschön dafür, das es auch hier in Kulmbach Stadt und Land seit geraumer Zeit gibt, ist die Ehrenamtskarte, die solchen Menschen bestimmte Vergünstigungen ermöglicht.

Wer eine solche Karte besitzt, der sollte sich den 15. November vormerken. Denn da ist für alle Inhaber einer Ehrenamtskarte der Eintritt in die Bayerischen Staatsbäder frei – also zum Beispiel auch in der Therme Bad Steben. Darüber informiert der bayerische Heimatminister Markus Söder. Anlass ist der „Tag des Ehrenamts“, der am 15. November begangen wird.