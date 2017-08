Badesaison: Bisher sind die Freibäder im Großen und Ganzen zufrieden

Der Sommer 2017 hat den Freibädern in der Region bisher eine eher gemischte Saison beschert. Das Bayreuther Kreuzsteinbad zum Beispiel zählt deutlich mehr Besucher als vergangenes Jahr, ein Plus von 35 Prozent. Der Juni war heiß und trocken, die Ferien und der August bisher recht wechselhaft.

Die meisten Freibäder im Kulmbacher Land sind mit der Saison bisher zufrieden, hat eine Radio Plassenburg-Recherche ergeben. Bisschen zäh sei der Juli gewesen wegen des Wetters, heißt es zum Beispiel aus dem Kulmbacher Schwimmbad. Die Hoffnung liegt auf den restlichen Ferien. Zumindest für kommende Woche sind hochsommerliche Temperaturen und trockene Witterung vorhergesagt.

Das Schwimmbad in Mainleus beklagt einen Einbruch. In diesem Sommer seien bisher nur etwa die Hälfte der Badegäste des vergangenen Jahres gekommen. Das liege aber an den Sanierungsarbeiten an der Mainleuser Brücke. Die Brücke ist wegen der Bauarbeiten gesperrt und die Umleitung sehr weitläufig.