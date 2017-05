Badeunfall Himmelkron: Fall könnte doch bald vor Gericht kommen

Fast drei Jahre ist es her, dass im Freibad Himmelkron ein achtjähriges Mädchen ertrunken ist. Nun kommt der Fall offenbar doch vor Gericht. Der Grund: die Staatsanwaltschaft Bayreuth hat einen Strafbefehl abgelehnt. Die Betreuerin des TSV Himmelkron und der Bademeister aus Himmelkron sollen sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten müssen, so die Staatsanwaltschaft gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Sie verweist den Fall damit zurück an das Amtsgericht in Kulmbach. Die Richter dort müssen nun entschieden, wie es weitergeht. Die Mutter des Mädchens drängt seit dem Vorfall darauf, dass der Fall vor Gericht verhandelt wird. Das Mädchen, das nicht Schwimmen konnte, war im Sommer 2014 leblos im Wasser treibend gefunden worden; sie starb wenig später an den Folgen.