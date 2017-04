Bäume kippen unter Schneelast um: Chaos im S-Bahn-Verkehr

München (dpa/lby) – Schon wieder Chaos und Stillstand im Münchner S-Bahn-Verkehr: Am Freitagmorgen war der erneute Schneefall Grund für die Geduldsprobe im Berufsverkehr. Unter der nassen, schweren Schneelast waren an insgesamt vier Stellen im Münchner Umland Bäume oder Äste abgeknickt, auf die Gleise gefallen oder hatten sich in den Oberleitungen verheddert, wie eine Bahnsprecherin sagte. Die Folge waren zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen im gesamten S-Bahn-Bereich – zum zweiten Mal binnen nicht einmal 24 Stunden.

Denn erst am Vortag zuvor hatte es mitten im nachmittäglichen Berufsverkehr geheißen: Nichts geht mehr auf der Stammstrecke – das ist die zentrale Gleisanlage, die alle S-Bahnen im Großraum durch die Münchner Innenstadt nutzen. Wegen Rauchentwicklung in einem Schaltschrank am Hauptbahnhof blieben Teile der Stammstrecke über Stunden gesperrt, erst am späten Abend verlief der Betrieb wieder normal. Am Morgen warteten die Pendler nun erneut; zum Teil wurden die Fahrgäste mit Taxen weiterbefördert. Zusätzlich zu den Schneefällen sorgte ein Betrunkener für eine weitere kurzzeitige Streckensperrung, als er im Münchner Osten über die Gleise lief.