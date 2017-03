Bahn verbaut Milliarden: Einschränkungen für Reisende

Berlin (dpa/lby) – Die Deutsche Bahn investiert kräftig in ihre Infrastruktur in Bayern – Umleitungen und Verspätungen, aber auch Inbetriebnahmen neuer Abschnitte sind die Folge. Zu den Großprojekten im Freistaat zählen heuer sechs Strecken sowie der Knotenpunkt München. Wie der Konzern der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin erläuterte, fließen im Rahmen der bundesweiten Bauoffensive zwischen 2015 und 2019 rund 3,5 Milliarden Euro nach Bayern – und damit mehr als in jedes andere Bundesland.