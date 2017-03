Bahnschienen abbauen: Kulmbacher SPD will Meußdoerffer-Straße sanieren

Die Bahnschienen in der Kulmbacher Wilhelm-Meußdoerffer-Straße sind ein Störfaktor für viele Autofahrer. Das meint die Kulmbacher SPD und beantragt deshalb, dass sie abgebaut werden. In der Meußdoerffer-Mälzerei seien die Gleise sowieso schon abgebaut worden, weil sie nicht mehr gebraucht werden, also warum nicht auch auf der Straße, argumentiert Fraktionsvorsitzender Ingo Lehmann in einem Antrag an den Stadtrat. Seine Anregung: Die Straße könnte im Rahmen des städtischen Straßensanierungsprogramms für dieses Jahr saniert werden.