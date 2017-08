Bahnschranke umgefahren: An der Kieswäsch dürfen Züge nur Schrittgeschwindigkeit fahren

Zwischen dem Aufeld und dem Naherholungsgebiet Mainaue in Kulmbach fahren die Züge der Deutschen Bahn seit gestern nur in Schrittgeschwindigkeit. Der Grund dafür ist, dass die Schranke am Bahnübergang dort defekt ist. Die hat gestern in den frühen Morgenstunden ein unbekannter Autofahrer demoliert. Zwischen 1 Uhr nachts und dreiviertel Sieben früh ist er mit seinem Fahrzeug gegen den Schrankenbaum gefahren und die Schranke ist abgebrochen. Hinweise auf den unfallflüchtigen Fahrer gibt es nicht. Den Schaden beziffert die Polizei auf 1.000 Euro. Bis die Schranke wieder funktioniert, dürfen die Züge zwischen Kulmbach und Mainleus dort nur Schrittgeschwindigkeit fahren.