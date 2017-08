Bamberg ist Bayerns Müllhochburg

Karlsruhe/München (dpa/lby) – Laut einer Studie produzieren die Bamberger bayernweit am meisten Restmüll. Das Vergleichsportal «billiger.de» hatte in 200 Kommunen Deutschlands aktuelle Zahlen erhoben. Danach wurde in der oberfränkischen Stadt im Jahr 2015 pro Einwohner durchschnittlich 318 Kilogramm nicht recyclebarer Hausmüll eingesammelt. Damit liegt Bamberg 61 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 197 Kilogramm. Besonders wenig Restmüll produzierten die Bürger im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen: Hier liegt der Wert für 2015 bei nur 98 Kilogramm pro Einwohner.

Fasst man alle Hausmüllarten zusammen, die durch die öffentlich-rechtliche Müllentsorgung abgefahren werden, führt hingegen das unterfränkische Schweinfurt mit 678 Kilogramm die Liste der bayerischen Müllhochburgen an.

Im Vergleich aller Bundesländer kommt der Freistaat insgesamt gut weg: Nach Baden-Württemberg und Sachsen wurde dort durchschnittlich am drittwenigsten Restmüll eingesammelt. Der Stadtstaat Hamburg ist mit 279 Kilogramm deutschlandweiter Restmüll-Spitzenreiter.