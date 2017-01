Bamberg siegt in Basketball-Euroleague auch gegen Barcelona

Bamberg (dpa) – Brose Bamberg hat seine Aufholjagd in der Euroleague dank eines Heimsieges über den FC Barcelona in eindrucksvoller Manier fortgesetzt. Der deutsche Basketball-Meister gewann sein Heimspiel am Donnerstag klar mit 85:65 (40:31). Dies war der achte Erfolg von Brose im 16. Vorrundenspiel, durch den das Team von Trainer Andrea Trinchieri den zweimaligen Champion Barcelona in der Tabelle überholte. Bester Werfer der Gastgeber waren Janis Strelnieks und Darius Miller mit jeweils 20 Zählern. Den Katalanen reichten 19 Punkte von Tyrese Rice nicht für den Auswärtssieg.

Nach einem ziemlich verpatzten Saisonstart mit reihenweise bitteren Niederlagen konnte die Trinchieri-Truppe ihre jüngst begonnene Erfolgsserie damit auch zum Rückrundenstart fortsetzen. Der Sieg über Barcelona war der fünfte in zuletzt sechs Partien der Königsklasse.