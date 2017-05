Bamberger Sandkerwa droht heuer das Aus

Bamberg (dpa/lby) – Die traditionsreiche Sandkerwa in Bamberg ist für dieses Jahr abgesagt worden. Wegen der aktuellen Sicherheitslage und finanzieller Risiken müsse das für Ende August geplante Fest ausfallen, teilten die Veranstalter auf ihrer Homepage mit. «Es ist uns nicht leicht gefallen, nach 66 Jahren diesen Schritt zu gehen», hieß es in der kurzen Erklärung weiter. Die mehrtägige Sandkerwa, zu der Jahr für Jahr mehrere Hunderttausend Besucher in die oberfränkische Domstadt kommen, sollte heuer vom 24. bis 28. August über die Bühne gehen.

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke zeigte sich völlig überrascht von der Absage des Festes. Im Vorfeld habe es dafür «keinerlei Anzeichen» gegeben, teilte er via Twitter und Facebook mit. Am Donnerstag kündigte das Stadtoberhaupt dann an: «Es ist mein erklärtes Ziel: Wir werden nicht tatenlos zusehen, sondern alles unternehmen, um die Sandkerwa 2017 zu retten.» Nach Angaben der Stadt hatte der Oberbürgermeister die Veranstalter zu einem Gespräch noch im Laufe des Tages eingeladen. Für eine Stellungnahme hierzu war am Nachmittag im Bamberger Rathaus zunächst niemand zu erreichen, nach Informationen des Bayerischen Rundfunks kam der Termin nicht zustande.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte am Donnerstag in Nürnberg, es seien von der Polizei keine zusätzlichen Anforderungen an die Sandkerwa gestellt worden. «Und es gibt auch hinsichtlich der Sicherheitslage in Bamberg keine besonderen Probleme aus Sicht der Polizei.» Die bisherigen Besprechungen mit den Veranstaltern und der Polizei seien völlig problemlos verlaufen. «Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass im Bereich der Sicherheit Gründe für diese Absage vorliegen.»