Bamberger Sandkerwa: Veranstalter üben Kritik an der Stadt; Stadt will Task Force einrichten

Die Bamberger Sandkerwa könnte möglicherweise doch noch gerettet werden. Zumindest will die Stadt nach der heutigen Pressekonferenz des Bürgervereins eine Task Force einrichten, damit die Sandkerwa auch dieses Jahr durchgeführt werden kann.

Oberbürgermeister Starke hat außerdem angekündigt, dass ein langfristiger Plan für die kommenden Jahre entwickelt werden soll. Eine Arbeitsgruppe soll die Ergebnisse schon am 24. Mai im Stadtrat vorstellen.

Die Veranstalter hatten das Volksfest überraschend abgesagt und dies mit finanziellen Risiken und der aktuellen Sicherheitslage begründet. Der Verein hatte heute außerdem herbe Kritik an der Stadt geäußert.