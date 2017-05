Bamberger Symphoniker in neuer Saison mit Gaststar

Bamberg (dpa/lby) – Die Bamberger Symphoniker haben für die kommende Spielzeit 2017/18 den Weltklasse-Bariton Christian Gerhaher als Gaststar gewonnen. Der Künstler soll in mehreren Konzerten zu erleben sein, wie Intendant Rudolf Axt bei der Programmpräsentation am Mittwoch in Bamberg bekanntgab. Unter anderem werde Gerhaher die Hauptrolle in Wolfgang Amadeus Mozarts «Don Giovanni» singen.

Das Orchester stellt die Saison unter das Motto «Leidenschaft». Diese wollen die Musiker und Chefdirigent Jakub Hrusa ihr Publikum bei 54 Konzerten in ihrer Heimatstadt sowie bei Gastspielen und Tourneen spüren lassen. Konzertreisen führen die Bamberger Symphoniker nach Spanien und Japan. Auf dem Spielplan stehen Werke aus vier Jahrhunderten, unter anderem von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Sergej Rachmaninow.