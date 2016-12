Bambergs Erzbischof bezweifelt Überraschung beim Hirtenwort

Bamberg (dpa/lby) – Bambergs Erzbischof Ludwig Schick bezweifelt, dass das Hirtenwort der deutschen Bischöfe zu «Amoris Laetitia» beim Thema Scheidung über das Papstschreiben hinausgehen wird. «Auch wenn eine Ehe geschieden und eine neue begründet wurde, so soll er in der Kirche mitleben können, so steht es in „Amoris Laetitia“», sagte der 67-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur über Papst Franziskus‘ Schreiben zum Thema Ehe und Familie. «Mehr, glaube ich, wird von den deutschen Bischöfen dazu nicht gesagt werden.»

Die katholischen Bischöfe in Deutschland hatten schon vor Erscheinen des Lehrschreibens «Amoris Laetitia – über die Liebe in der Familie» vom April bein gemeinsames Hirtenwort in Aussicht gestellt. Es soll verhindern, dass jedes Bistum einen anderen Weg einschlägt. Noch aber steht der Hirtenbrief aus.