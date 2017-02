BAMF kassiert im Mitbestimmungsstreit erneute Niederlage

Ansbach (dpa/lby) – Im Streit um die Mitbestimmung des Gesamtpersonalrats hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine weitere gerichtliche Niederlage hinnehmen müssen. Die Arbeitnehmervertretung hätte auch beim Einsatz von Mitarbeitern aus fachfremden Behörden angehört und um Zustimmung gebeten werden müssen, urteilte das Verwaltungsgericht Ansbach in einer am Donnerstag veröffentlichen Eilentscheidung. Endgültig soll die Frage im Hauptsacheverfahren geklärt werden, heißt es in einer Mitteilung (Aktenzeichen: AN 7 PE 17.00152 vom 14. 2. 2017)

Der Hauptpersonalrat hatte sich mit seinem Eilantrag dagegen gewehrt, dass die BAMF-Leitung Anfang des Jahres den Einsatz von anderen, meist fachfremden Behördenmitarbeiten an ihm vorbei verlängert hat. Nach Überzeugung des Personalrats ist auch diese Personalentscheidung mitbestimmungspflichtig. Die Leitung des Bundesamtes bezweifelt das und hat gegen die aktuelle Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Widerspruch eingelegt.

Bereits im vergangenen Sommer hatten Ansbacher Verwaltungsrichter das BAMF in die Schranken gewiesen. Damals hatte das Gericht der Behördenleitung im Hauptsacheverfahren bescheinigt, bei der Einstellung von 343 neuen Mitarbeitern Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertreter missachtet zu haben. Auch die Anordnung von Schichtarbeit unter anderem in den Ankunftszentren Passau und Rosenheim sei rechtswidrig gewesen. Das Bundesamt hatte seinerzeit einen großen Andrang von Asylbewerbern bewältigen müssen.