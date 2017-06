Bankräuber überfällt kurz hintereinander zwei Filialen

Freising (dpa/lby) – Ein bewaffneter Räuber hat am Freitag zwei Banken im Landkreis Freising überfallen. Eine Großfahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.

Der maskierte Täter hatte zunächst gegen 12.00 Uhr eine Bank in Kirchdorf an der Amper betreten und von den Angestellten mit vorgehaltener Pistole Geld verlangt. Offenbar weil ihm die Geldausgabe zu lange dauerte, floh er aber ohne Beute.

Etwa eine halbe Stunde später überfiel er ein Geldinstitut in Kranzberg. Dort erbeutete er mehrere Tausend Euro. Er verstaute das Geld in einer Stofftasche und flüchtete in einem dunklen Auto. Menschen wurden nicht verletzt.

Ein solcher Doppelschlag sei «schon ungewöhnlich, die Ausnahme», sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei zwischen 30 und 35 Jahren alt und habe kurze Haare oder eine Glatze. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen und Hinweise aus der Bevölkerung.