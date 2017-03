Barbara Stamm fordert bessere Arbeitsbedingungen für Frauen

München (dpa/lby) – Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) fordert anlässlich des Internationalen Frauentags, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter voranzubringen: «Frauen sollten sich nicht zwischen Familie und Karriere entscheiden müssen. Vielmehr sind hier Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gefragt, Rahmenbedingungen zu setzen, die beides ermöglichen», erläuterte Stamm am Dienstag in einer Mitteilung. Dazu zählten «flexible Arbeitsmodelle, Möglichkeiten zu Home Office, Verzicht auf Kernzeiten, aber auch eine gute Infrastruktur in der Kinderbetreuung».

Stamm betonte, dass Frauen inzwischen zehn der 21 leitenden Positionen im Landtagsamt innehätten. Zudem sei im Jahr 2016 erstmals die Position einer Abteilungsleitung mit einer Frau besetzt worden. Der Internationale Frauentag ist an diesem Mittwoch (8. März).