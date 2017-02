Barrierefreiheit für den Kulmbacher Bahnhof: Kulmbacher CSU-Kreisverband verabschiedet Resolution

Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Menschen, die schlecht zu Fuß unterwegs sind, haben es nicht leicht, wenn sie in Kulmbach mit dem Zug fahren wollen. Schon seit Jahren bemühen sich die Stadt und Politiker vergeblich um den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs. Der CSU-Kreisverband nimmt jetzt neuen Anlauf und hat bei seiner jüngsten Sitzung eine Resolution verabschiedet.

Sie bitten die Bundes- und Landtagsabgeordneten, sich in Berlin und München mit aller Kraft für den Ausbau einzusetzen. Der Kulmbacher Bahnhof sei einer der letzten seiner Größenordnung in Bayern, der in einem so schlechten Zustand ist.

Dabei gebe es diverse Förderprogramme. Für die Bahnhöfe Neuenmarkt, Untersteinach und Kronach zum Beispiel wird Geld vom Staat bereitgestellt; das wolle man auch für Kulmbach, heißt es von der CSU.