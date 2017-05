Basketball: Medi Bayreuth steht ab heute in den Playoffs

Damit wird ein Traum für die Bayreuther Basketballer wahr: Medi Bayreuth startet heute Abend mit einem Heimspiel in die Playoffs der Basketball Bundesliga. Gegner sind die EWE Baskets Oldenburg.

Gespielt wird im „Best-of-five“-Modus. Das Team, das zuerst drei Siege einfährt, steht im Halbfinale. Jump in der Oberfrankenhalle heute Abend ist um 18 Uhr. Spiel Nummer zwei gegen die Niedersachsen steht am kommenden Dienstag auf dem Plan. Danach müssen die Bayreuther noch in Oldenburg ran.

Auf die Karten für das Spiel heute Abend hatte es in Bayreuth einen Riesen-Run gegeben.