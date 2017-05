Basketball-Playoffs: Bayreuth verliert gegen Oldenburg

Medi Bayreuth hat das erste Play-Off-Spiel in der Basketball Bundesliga verloren. Die Bayreuther unterlagen gestern den EWE Baskets Oldenburg in der Oberfrankenhalle mit 83 zu 85.

In einer hart umkämpften Partie gelang es keinem der beiden Teams, sich deutlich abzusetzen. Die Entscheidung fiel erst wenige Sekunden vor Spielende, als Bayreuths Nate Linhart seinen eigenen Freiwurf regelwidrig im Nachwurf im Korb versenken wollte. Die noch übrigen zwei Sekunden Spielzeit reichten nicht aus, um noch einmal regelgerecht zu punkten.

Am Dienstag um 18 Uhr 30 Uhr steht die zweite Partie der Best-of-five-Serie an. Dann müssen die Bayreuther in Oldenburg ran.