Basketball-Profi Ohlbrecht fällt mit Knieverletzung aus

Ulm (dpa) – Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm muss für längere Zeit auf Center Tim Ohlbrecht verzichten. Der 28-Jährige hat sich eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen und muss operiert werden, wie der Bundesliga-Tabellenführer am Donnerstag mitteilte. Zur genauen Ausfallzeit machte der Club zunächst keine Angaben. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass Ohlbrecht in dieser Saison noch zurückkehren könne. Der 84-malige Nationalspieler hatte sich am Montag beim 87:79-Auswärtssieg beim FC Bayern München verletzt.