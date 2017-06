Basketballer Lucic verlängert beim FC Bayern bis 2019

München (dpa/lby) – Der frühere serbische Basketball-Nationalspieler Vladimir Lucic hat seinen Vertrag beim FC Bayern München um zwei weitere Jahre bis 2019 verlängert. Der 27-Jährige war vor einem Jahr vom spanischen Topverein Valencia in die Bundesliga gewechselt.

«Lucca hat in der vergangenen Saison seine große Qualität bewiesen und war auch ein kämpferisches Vorbild», äußerte Geschäftsführer Marko Pesic über Lucic. Der FC Bayern war im Playoff-Halbfinale gegen den deutschen Serienmeister Brose Bamberg ausgeschieden.

In den kommenden zwei Jahren will Lucic mit den Bayern im Kampf um die Meisterschaft neu angreifen. «Ich hoffe, dass wir dorthin kommen, wohin der Club will. Der Job ist noch nicht erledigt.»