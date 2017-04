Bastel-Boom erfreut den Handel auch zu Ostern

Neumarkt/Oberpfalz (dpa) – Selbermachen ist in – das zeigt sich gerade an Ostern: Ob frühlingshafte Tisch- und Fensterdekorationen, bunte Osternester oder kleine Präsente für die Verwandtschaft, im ganzen Land wird derzeit auf Hochtouren ausgeschnitten und geklebt, bemalt, gefilzt und verziert. Dem Fach- und Onlinehandel beschert der schon seit Jahren anhaltende Bastel-Boom gute Geschäfte, wie Gerlinde Karg vom Verband Hobby-Kreativ in Neumarkt/Oberpfalz sagte. Auch für dieses Jahr seien gute Zuwächse zu erwarten. Auf rund 1,2 Milliarden Euro wurden die Umsätze der Branche im Jahr 2014 geschätzt, neuere Umsatzzahlen lägen derzeit nicht vor, sagte Karg.