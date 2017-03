Bauausschuss: in Bayreuth geht es heute um die Ansiedlung von Möbelmärkten

Ein XXX-Lutz oder ein Höffner-Möbelmarkt für Bayreuth. Viele wünschen sich ja, dass endlich ein Möbelriese in die Wagnerstadt kommt. Im Bauausschuss der Stadt geht es am Abend (DI) um mögliche Standorte. Beide Unternehmen würden gerne nach Bayreuth kommen. Zur Wahl steht das Gelände der ehemaligen Markgrafen-Kaserne und die Dr. Konrad-Pöhner-Straße in der Nähe der Bayreuther Uni.

Eine Entscheidung im Bauausschuss wäre wegweisend und die interessierten Unternehmen könnten in die Planung gehen.

Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe sagte zuletzt, die Grundstücksfrage sei noch völlig offen.