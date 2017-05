Bauboom: Oberfränkische Bauarbeiter kriegen ab sofort mehr Geld

Wer auf dem Bau arbeitet, hat ab diesem Monat mehr auf dem Konto. Die Baubranche boomt in Oberfranken und davon profitieren auch die Beschäftigten. Die 900 Bauarbeiter im Landkreis Kulmbach, die 1.100 in Lichtenfels und die 650 in Kronach bekommen über zwei Prozent mehr Lohn. Das sind ungefähr 73 Euro mehr im Monat.

Das teilt die IG Bau Oberfranken mit. Seit Anfang Mai greift die zweite Stufe des Tarifvertrages im Bauhauptgewerbe.