Bauer-Gewinn schrumpft um die Hälfte

Schrobenhausen (dpa/lby) – Der Gewinn des oberbayerischen Tiefbaukonzerns Bauer hat sich halbiert. 2016 hat das Unternehmen unter dem Strich nur noch 14,4 Millionen Euro erwirtschaftet, 2015 waren es noch 29 Millionen gewesen. Vorstandschef Thomas Bauer erwartet jedoch bessere Zeiten: In diesem Jahr soll der Gewinn des Schrobenhausener Konzerns wieder deutlich steigen, Bauer stellte zwischen 23 und 28 Millionen Euro in Aussicht, hieß es am Donnerstag.

Die Bauer AG hatte schon im November wegen eines geplatzten Großauftrags für den Ausbau des Hongkonger Flughafens sowie verschobener Projekte in Malaysia die Jahresprognose herabgesetzt. Der Umsatz aber stieg um 1,3 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Ende Dezember hatte der in rund 70 Ländern der Welt aktive Konzern zudem Aufträge für mehr als eine Milliarde Euro in den Büchern. Wegen des gesunkenen Jahresgewinns will der Vorstand die Dividende von 0,15 auf 0,10 Cent je Aktie reduzieren.